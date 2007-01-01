Обнинск
-11...-10 °С
Каждая пятая компания в Калуге нанимает самозанятых
Общество

Каждая пятая компания в Калуге нанимает самозанятых

Дмитрий Ивьев
23.01, 09:31
0 271
По данным сервиса SuperJob, на начало 2026 года 21% компаний в Калуге используют труд граждан со статусом самозанятого. При этом как малые предприятия (до 100 сотрудников), так и средние (от 100 до 1000 человек) привлекают таких специалистов с одинаковой частотой.

Самозанятые чаще всего выполняют разовые, проектные или узкоспециализированные задачи, которые не требуют постоянного присутствия в штате. Анализ комментариев работодателей показал, что больше всего самозанятых задействованы в строительстве и проектировании. На втором месте — логистика и грузоперевозки, на третьем — информационные технологии.

Также востребованы услуги самозанятых в сфере дизайна, управления персоналом, маркетинга и рекламы, бухгалтерии, копирайтинга, юриспруденции и переводов. В целом, бизнес всё активнее включает самозанятых в свои операционные процессы, особенно там, где нужна гибкость и специфические навыки без долгосрочных обязательств.

