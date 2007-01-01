Более 20 тысяч жителей Калужской области искали подработку в 2025 году

В 2025 году почти 20,7 тысячи соискателей из Калужской области разместили или обновили резюме с целью найти дополнительный заработок. Это составляет около 1% от общего числа резюме, направленных на подработку по Центральному федеральному округу.

Чаще всего подработку ищут молодые люди в возрасте 19–30 лет — их доля составляет 37%. На втором месте — соискатели 31–40 лет (27%), затем следуют возрастные группы 41–50 лет (16%), 51–60 лет (5%), подростки 14–18 лет (3%) и люди старше 61 года (1%).

Среди регионов ЦФО больше всего вакансий с возможностью частичной занятости предлагают в Москве — там размещено 123 тысячи таких объявлений, что составляет 48% от общего количества по округу. Второе место у Московской области (58,8 тыс., или 23%), третье — у Воронежской области (11,1 тыс., или 4%).

В Калужской области работодатели в прошлом году опубликовали свыше 5 тысяч вакансий для тех, кто ищет подработку. При этом зарплатные предложения растут: медианная зарплата в таких вакансиях в 2025 году составила 57,9 тысячи рублей, сообщили в HeadHunter.