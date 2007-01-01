Обнинск
Xiaomi и Samsung стали самыми популярными смартфонами у калужан  

23.01, 10:22
«МТС» проанализировала рынок смартфонов в Калужской области в 2025 году. Чаще всего жители региона покупали Xiaomi и Samsung, но больше всего денег потратили на Apple.

По итогам 2025 года бренд Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных устройств на калужском рынке (23,8%). Также покупатели выбирали смартфоны Samsung, что показывает заметный рост в среднем (20-40 тыс. рублей) и высоком (от 60 тыс. рублей) ценовых сегментах. Калужане отдавали предпочтение этому бренду в 17% случаев. На третьем месте в регионе продукция китайского бренда Huawei – 12,6%.

Самыми востребованными моделями стали Xiaomi Redmi A5 и Huawei Nova Y72S (4,3% продаж каждой). Но больше всего денег калужане потратили на Apple iPhone 16 Pro Max (5,3%) и Apple iPhone 16 Pro (5,2%).

Что касается рынка смартфонов в целом, то всего по итогам года в России было продано 23,6 млн смартфонов на сумму 574 млрд рублей. Средняя стоимость устройства составила 24,3 тыс. Эксперты отмечают рост доли среднего ценового сегмента – это каждый пятый проданный смартфон. Параллельно увеличивался интерес (с 4% до 5%) и к устройствам стоимостью 40-60 тыс. рублей. Самым большим остается сегмент смартфонов в ценовом диапазоне до 10 тыс. рублей – более трети всех продаж приходится именно на него.

