В Калужской области оштрафовали чиновника за отсутствие ответа на обращение
Общество

В Калужской области оштрафовали чиновника за отсутствие ответа на обращение

Евгения Родионова
23.01, 11:09
0 343
В пятницу, 23 января, прокуратура Юхновского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

По данным ведомства, глава администрации сельского поселения «Деревня Колыхманово» Юхновского муниципального района не рассмотрел обращение заявителя полностью.

Прокуратура района возбудила в отношении должностного лица дело об административном правонарушении.

Ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей. Нарушения устранили.

