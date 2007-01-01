В Калужской области оштрафовали чиновника за отсутствие ответа на обращение
В пятницу, 23 января, прокуратура Юхновского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
По данным ведомства, глава администрации сельского поселения «Деревня Колыхманово» Юхновского муниципального района не рассмотрел обращение заявителя полностью.
Прокуратура района возбудила в отношении должностного лица дело об административном правонарушении.
Ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей. Нарушения устранили.
