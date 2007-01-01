В Калуге поймали мужчину, укравшего электроинструмент из магазина

Полиция задержала 45-летнего местного жителя, подозреваемого в краже электроинструмента. Ущерб составил более 9 тысяч рублей.

По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в магазин на Правом берегу. Увидев, что рядом нет продавца, он взял углошлифовальную машинку, спрятал её под одеждой и вышел, не заплатив.

Полицейские установили подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения. Похищенное изъяли и вернули владельцу магазина.

Против мужчины, ранее уже судимого, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет колонии.