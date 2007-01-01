Обнинск
Общество

В Калужской области девушка заплатит штраф за унижение сотрудников полиции в интернете

Евгения Родионова
23.01, 10:39
1 529
В пятницу, 23 января, прокуратура Козельского района сообщила о привлечении к административной ответственности 28-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она разместила в одном из телеграм-каналов в сети «Интернет» высказывания, унижающие достоинства сотрудников полиции по профессиональному признаку.

— В июне 2025 года девушка разместила комментарий о деятельности правоохранительных органов под новостной публикацией. Он содержал оскорбительное высказывание в отношении сотрудников полиции, - уточнили в прокуратуре.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей.

