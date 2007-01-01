Автомобилистов Калуги просят убрать машины с 15 улиц для ночной уборки снега
Спецтехника будет работать на пятнадцати участках в разных районах города. В список вошли:
· ул. Н. Козинская, участок от ул. Никитина до ул. Войкова — продолжение работ,
· ул. Луначарского, участок от ул. Никитина до ул. Кутузова, вместе с тротуаром,
· ул. Королева, участок от ул. Гагарина до ул. Октябрьская, 2 стороны — продолжение работ,
· ул. Заводская, от ул. Хрустальная до МФЦ, 2 стороны,
· ул. Заводская, от ул. Чапаева до ул. Новаторская,
· ул. Суворова — продолжение работ,
· ул. Ленина — участок от ул. К. Либкнехта до ул. Баррикад, сторона магазина «Силуэт»,
· ул. Комарова, участок от ул. Октябрьская до ул. Циолковского,
· ул. Циолковского, от ул. Комарова до ул. Королева — продолжение работ,
· ул. Советская,
· ул. Путейская, до синих мостов — продолжение работ,
· вывоз снега с парковки и тротуара ул. Баррикад, д. 181,
· ул. Товарная, вместе с тротуаром — продолжение работ,
· ул. Комарова, от ул. Гагарина до ул. Плеханова, 2 стороны,
· переулок Гостинорядский, от пл. Ст. Торг до ул. Карпова, 2 стороны, вместе с тротуарами,
· ул. Карпова, от пер. Гостинорядский до ул. Ленина
Службы городского хозяйства Калуги обращается к автомобилистам с просьбой о содействии. Чтобы уборка прошла оперативно, необходимо заранее убрать припаркованный транспорт с этих улиц.