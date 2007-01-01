В лесах Калужской области проверили радиационный фон

В 2025 году в Калужской области провели масштабные радиационные обследования лесов, чтобы убедиться в их безопасности и предотвратить использование загрязнённых участков. Работы прошли на неарендованных территориях трёх лесничеств — Еленского, Ульяновского и Думиничского. Общая площадь проверенных земель составила почти 9,7 тысячи гектаров, сообщили 22 января в Минприроды Калужской области.

По итогам замеров выяснилось, что:

3240 га относятся к условно чистой зоне,

6773 га — к зоне с низким уровнем загрязнения,

2707 га — к зоне со средней степенью загрязнения.

Кроме того, на 27 лесосеках взяли пробы древесины, а также не древесных, пищевых и лекарственных ресурсов (например, ягод, грибов и трав). Все образцы показали, что уровень радионуклидов в них не превышает допустимых норм.