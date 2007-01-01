Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Запись в детские лагеря Калужской области откроется 10 февраля
Общество

Запись в детские лагеря Калужской области откроется 10 февраля

Дмитрий Ивьев
22.01, 14:32
0 422
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С 10 февраля родители смогут подать заявку на путёвки в детские лагеря региона на весенние смены. Заявки принимаются через личный кабинет на портале госуслуг. А уже с 20 апреля начнётся запись и на летние смены, сообщили в четверг в правительстве региона.

В 2026 году в Калужской области будут работать 24 загородных лагеря, а также организованы пришкольные смены. Ожидается открытие нового лагеря - «Полёт». Всего за сезон планируется оздоровить около 30 тысяч детей, включая 250 ребят из Первомайска.

Путёвки предоставляются бесплатно. Приоритет при распределении получат дети из льготных категорий — в первую очередь это участники СВО, дети из многодетных, малообеспеченных семей, а также те, кто состоит на учёте в органах профилактики.

Новости по тегу
дети
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iit5QXU0aUQyMmZKUDBwVEtsNzRhQUE9PSIsInZhbHVlIjoiTTlXelFaeXNSVG5iaVNWTjlaSVpxeFYzN0FaZnRQSG0xcExSRFNmMDhQWVNVZ1BPU0ZuODE0RWJFc1FDSCtxblZ6RXVQVHdjb2g0d0Q5TnRxNGNoS1hNTXR3VkxpNERXRXZOMUV0R2ZTelZnUi9vcHl2RXFzUy9nL2hNSmpZUGZQZXkrVEl5VE1oZklKVlBXN1VxVlZ6TUJOSysvdmJoVnltYmFmVGJFR3hPbnBpeXlUb24wMzlzVFJuQmlIRVoyMzlqYkZ3dFNwSjBjcklhM0orb1VHdDZjU1lleGlrWnZQQ21ITGExdEZscU0yR3hyQ0JGaml3RUhobjY2Z0E1K2VYZGhVYk1aMm1sVE1FOWMwcWVvSkRaN21nTWRMR1UrclFBam1kZnY3RFNrZ0J0emhtY3V3aG0ycjJwdFlycjFKVlhQRm0rTDE1SzhjMHB4dHdvaU9GMHNlR25hc3RwTzQrLzh1TkxuN0lseEtGMGFoQjZQMVd2SGdQQmNCWEZNSzU3NWpOanJZd3ZvR3BudWtZcmwvdnU3bmZad1k0QVoyM29YaGNVM0k2N00wTkRkd1RlS3pRSVJRaXNNeGpUdSIsIm1hYyI6IjQxOWE2ZWUxNmRkMzM4MmI1MzE4MDFmNWExOGQ1NDgyODJmYmU1NjU3NGZmMjM3YWE0ODhkYTc3ZDYxNjQwMGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNydGQwbmprcUk0NmwrS1J2RG80eVE9PSIsInZhbHVlIjoidHBLL0RTZFAwbVIrRkhnaFdBWUNmdTU1TTVNNUFmdUF6bVVtc3llQlVrZ2pwRDAxTnhybGlFY3NGdEwxdVhCME43TVY3alR4S3Fwc3p3TUoyVFJsREF6QWNIQ2xvcE0xR0xRYU05RUczN0Q2bjdnQWdHdE1sTjJxVDNqT21yelJIL3ByU0NLYjhYdXpOblJxSGZpL1VpN3RQNlV2ZHhEYUxKa1ErWmZIdmZrZTNzTS9WQ1VXZFdRazJFYnd4OVpsZEdrTDNkQVQ2a1A3NzZwZEwwajdycnRxSVI2UGlWYnIvMDlsaTgyUnZVOUwwSXNCbWdJMUkvS3hiTnUrUDMvL2c3OHVHU2JxL0JOcXAxNEVhMkVHNVhtLzhqMzkxa1VwZDVqeHJubUZwQkRSK0NPVllUTVAveTg1cWQ1Rzdkb2JmTW1LS0dOdWxyK0xzQ3M1TUhBNnoxMTBQK1E5S1ZxM0FMRk5qaVE2V09Eeng2Q2pCa2pvdWlibVV2Q2UwNlRsd2xaWFhEMGwzLzAxb1ZnVnU5aTBJbU4vYSttWnowWVZSbnNRVldWOTRkMDZIVlRBZitCQTRMZTZ0SDZGcG5Zbzg5R240d1JsTmVJZDdmT3E5Z2QyMVF3ZEFvVVhSR1N4OGlNYUlSQnEyQk5FVGVVNlhnQkJubDMycVFTRWk5aXRlUHY0cXFhanlGNWloM2ZPaXFFcnBmT24vZjhkWGZpaUNGUTAzN1NvL0xSMlFDZlNNU3lua0IxSXdxdlVhdy9MWlNhSWwvOGhCS1FPRlFFMGxlZEF0WDBvNmVKKzdvZEc1Y2dJZ2d3Smdqc09QZFBHdVlvTVdzQlh5RXdVODlJTiIsIm1hYyI6IjUzZWM3YzhkZTZhNWQwZWY2MzRhMTJmNzQ2OGQ3ZDM3ZGVmNzkwMGQzYTVhNmMyN2FhODk4ZWRhY2ViYTZiYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+