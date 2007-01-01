Запись в детские лагеря Калужской области откроется 10 февраля

С 10 февраля родители смогут подать заявку на путёвки в детские лагеря региона на весенние смены. Заявки принимаются через личный кабинет на портале госуслуг. А уже с 20 апреля начнётся запись и на летние смены, сообщили в четверг в правительстве региона.

В 2026 году в Калужской области будут работать 24 загородных лагеря, а также организованы пришкольные смены. Ожидается открытие нового лагеря - «Полёт». Всего за сезон планируется оздоровить около 30 тысяч детей, включая 250 ребят из Первомайска.

Путёвки предоставляются бесплатно. Приоритет при распределении получат дети из льготных категорий — в первую очередь это участники СВО, дети из многодетных, малообеспеченных семей, а также те, кто состоит на учёте в органах профилактики.