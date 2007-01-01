НОВИКОМ, Ростех и ПРОФАВИА подписали соглашение о сотрудничестве

Госкорпорация Ростех, банк НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс») и Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности (ПРОФАВИА) заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на расширение финансовой поддержки работников авиационной промышленности России и укрепление кадрового потенциала отрасли.

В рамках договоренностей работники предприятий, на которых функционируют профсоюзные организации ПРОФАВИА, смогут получить социально-платежную карту работника Госкорпорации Ростех. Карта открывает доступ к разнообразным банковским продуктам, в том числе к льготным ставкам по кредитным продуктам, депозитам с выгодным процентом и программе лояльности, позволяющей значительно экономить на ежедневных тратах.

«Банк продолжает системную работу по предоставлению удобных финансовых инструментов работникам российской промышленности. НОВИКОМ понимает потребности сотрудников авиационных холдингов и предлагает им универсальные решения, которые помогают достижению намеченных целей. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать укреплению кадрового потенциала авиационной отрасли», - заявил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

ПРОФАВИА – независимая общественная профсоюзная организация, объединяющая на добровольной основе работников авиационной промышленности и смежных отраслей. Сотрудничество с банком НОВИКОМ организация развивает с 2022 года. В конце прошлого года вклад банка в поддержку кадрового состава предприятий был отмечен на заседании президиума Центрального комитета ПРОФАВИА.

«В современных условиях глобальных вызовов авиационная промышленность сталкивается с новыми задачами, которые успешно решаются благодаря слаженной работе высококвалифицированных коллективов. Поэтому вклад, который Госкорпорация Ростех и НОВИКОМ вносят в поддержку инженерных кадров и в формирование долгосрочных отношений между работодателями и работниками высокотехнологичных отраслей, имеет большое значение для укрепления экономики страны», - отметил председатель ПРОФАВИА Алексей Тихомиров.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru, с позитивным прогнозом: АКРА «АА- (RU)», НРА «АА|ru|». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.