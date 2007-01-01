«Иволга» Московского центрального диаметра приехала в Калугу и уехала

Тестовый прогон нового поезда состоялся.

Поезд приехал с двухминутной задержкой.

Как мы уже писали, на 22 января был намечен тестовый прогон нового поезда МЦД-4 «Иволга».

И он состоялся, но с небольшой задержкой.

Как сообщает наш корреспондент, побывавший на месте, в 12.17, с опозданием на 2 минуты, «Иволга» появилась на вокзале, а затем, как и было запланировано, в 12:50 , отправилась обратно в Нахабино.

Ряд СМИ ранее сообщал, что путь нового высокоскоростного состава от Калуги до Москвы займет 1 час 40 минут, однако как следует из расписания, опубликованного нами два дня назад, это неправда. Он идет примерно столько же, сколько и обычный экспресс – 2 часа 40 минут.

«Иволга» отправилась обратно точно по расписанию, в 12:50

Однако остановок на своем пути делает заметно больше, почти как обычная электричка – 16 штук, без учета конечных.

Возможно, когда состав заработает по графику и не в тестовом, а в обычном режиме, что-то изменится.

В прошлом году о продлении наземного метро Москвы до Калуги сообщал глава столицы Сергей Собянин. В планах продлить МЦД-4 до Владимира.

Когда проект реализуют, добраться до этого города из Калуги через Москву можно будет без пересадок. Правда, сколько займет такой путь, неизвестно.