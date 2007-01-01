Стали известны подробности о вышедшем к людям лосёнке
Как мы уже рассказывали, животное спасают в центре реабилитации диких животных «Феникс» в Калуге.
- Люди, типа, нашли лосенка, держали с коровами, кормили как попало, а потом выпустили в природу, - рассказала 22 января руководитель «Феникса» Вероника Матюшина. - Малыш скитался сам по себе несколько месяцев и наконец прибился к людям, потому что он знает и не боится человека. Хорошо, что жители деревни забили тревогу. О возвращении в дикую природу в данном случае и речи быть не может. Может, всё-таки не стоит находить и тащить из леса всё и вся?
Напомним, лосёнок пришёл к людям в деревне Тибекино Ферзиковского района.
