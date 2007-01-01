Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Стали известны подробности о вышедшем к людям лосёнке
Общество

Стали известны подробности о вышедшем к людям лосёнке

Дмитрий Ивьев
22.01, 12:40
0 173
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Как мы уже рассказывали, животное спасают в центре реабилитации диких животных «Феникс» в Калуге.

- Люди, типа, нашли лосенка, держали с коровами, кормили как попало, а потом выпустили в природу, - рассказала 22 января руководитель «Феникса» Вероника Матюшина. - Малыш скитался сам по себе несколько месяцев и наконец прибился к людям, потому что он знает и не боится человека. Хорошо, что жители деревни забили тревогу. О возвращении в дикую природу в данном случае и речи быть не может. Может, всё-таки не стоит находить и тащить из леса всё и вся?

Напомним, лосёнок пришёл к людям в деревне Тибекино Ферзиковского района.

Новости по тегу
животные
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpYMm85NUxkR0VTSFhHd0lSYVVBZHc9PSIsInZhbHVlIjoidVV5TEtOMzBoUnZIa3ZIUWQ2Z3pTbHJ3K1Ivb0ZmMSt6bkN2WWZPdXpxbWpDWEpNTHV3MDBneUJOU3pyV1lwdUFKbDhoRDhud2FZeisyZnQycVQrQkw3Z3FPdGhLQkFyNzNLK1dVVXYyek9YMk5EWm4yc1ZXY3FNM1hwTFdvV256VU9LOEZ1SmZTSHJPNHQrbFRKMjBocCt2dXlxWHhnUk01UWFOOXd4TnN4b3YwaHRGdXZWZGVPTDJ5czNZZWhqR1Q2MHVUV2c0MHZjUkdheU1xaTF1VFR4dUdsblBSbzk5dXBIeGpmQjV3Q04yNHV4NStZbU5JL1FicnB6TVQzWWp6Y2YvdVJGeGZndVJFOEZ5cXF1QWFLbjNuZmpDemVpOE5VT0hqVnlNYmtlOUFxZUtLbG5Kc1d0KzFzWjBPWGs0RVlmWDAxSmxiZ3FXY3dyL3NrN2hLSlEwSXdOcUkrclczRUY3bGZaeS9lcmY4NG9DUGVtdkUzRVZEMTlXL0d2aFdTU0VJY1A3TmN3QXJBcGV2TXI3WTEvMlhJcE92RlQyNTBxWUkvdmM1TVAwbmNOZVRuYmxrV0JvdHlzbHVMKyIsIm1hYyI6IjA5ZTQ0ZTJjZjYxYmE4MDQ4ZTVjYzYwNmEwOGY3NWY5MTM1ZWEzZWIxYmEyYjI4YjQ1MzNkOGZlMzllOTAzYWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxNYTF3TE9ZWTVmZktyejBnNzJVSHc9PSIsInZhbHVlIjoiSlY4Tzd4TTZubjNQM01rVTJRRWV4MEQvY0JNSUtGWGFIL01NR3hWWTFJNzUwdXdxT0h0QVZRS0tYSEtHN1d0aFhOeDZDNGFYeTNPYjFRS29uQWVYY0FmcHFJaTJVM0VRTE1BVThiOGxndlFDWlI3MGlQdnRKVUNadUI5aEhNZlJmaklPS3lvZ1F0RU9IcXNnTktqZ1J3MnFZTGVPQU1kbmYyOFk4YWs4ck9ZeTNGdk80c1VqSlFvdnZJL1N4M1g4SFhwaUgrVGZPSlFZRW40cW1CRGZ3NDN5RUxyNGtMMkpvSVNLZmpZdk1lVlR3ODdqRTlzR2xrSndvWitoMG9hRGxiRUVEMFUzM0Q4cllOc1dVTjhFTVN3LzZ2WlgvNU8yQmxmL2taMDlKT0lIZ2FaQXY4VjVsV09FRGVldWlNd3R5R3RBUjBWb0kxMVV0UVBWTWpWMHVFQnBzZVhKYkVxMDRKS3ZkVklwaW1hYlhtRnpIQnpIdHp4aEdjcVNuN1lvajVURCtucU5nUU1TRnVUNjNGNFI2M0VRTTVhZnVtV3haNW40MXQvQlZVbHY5R2R0RXFVUEhqVVdjaFM5bStYNk1CaHMrTWRnazVTK2ZQVDdsaWU2TmtFWXJqWnA0aXU5VkxNTlF5MHRqbmlIRVVGZ3p4bzRZRlY2d1FYVVVTN1R5YVNoUEMwSDl4YzNhZ2xrc3RtTHVSS3Z1MHVqNHRGdU1TWDRHVnZkZGZBYW9CVlNqUUFheEMrbnNaY0JaYmFISzY5TkMzNFFZVnlFT1NLQ29GcDhxeFJEOVhkaHFSSWlrNkNxUlJ2dURnVFlnMHd2K3hudS92WllhZjA0L3ZMMiIsIm1hYyI6Ijk3MTgwNTlkODQ3NThlMWMwNzliNTA5ZmMxNGQ5YjBjMGU2NTYzNTZjNTVkNzhiYTAwMDYyNWVkZmZjNzFkODgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+