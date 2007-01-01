Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 40% соискателей в Калуге не готовы снижать зарплатные ожидания
Общество

40% соискателей в Калуге не готовы снижать зарплатные ожидания

Дмитрий Ивьев
22.01, 09:27
0 127
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Большинство работающих и ищущих работу жителей Калуги настроены твёрдо: 40% из них вообще не согласны принимать предложения с зарплатой ниже своих ожиданий. Ещё 18% допускают компромисс, но не более чем на 5%. В сумме это значит, что 58% соискателей либо не идут на уступки, либо соглашаются лишь на минимальное снижение, говорится в результатах опроса SuperJob.

В среднем по рынку труда калужане готовы снизить свои запросы всего на 9,5%. При этом мужчины оказались немного гибче женщин: их средняя готовность к уступкам — 10,2%, у женщин — 8,8%. Однако доля тех, кто не готов снижать ожидания вовсе, среди обоих полов почти одинакова.

Наиболее принципиальными оказались соискатели в возрасте 35–45 лет — 44% из них отказываются от любых уступок. Молодёжь до 24 лет демонстрирует большую гибкость: только каждый четвёртый (24%) не готов снижать запросы, а каждый пятый (22%) согласен пойти навстречу работодателю даже на 10%.

Особенно непреклонны высокооплачиваемые специалисты: среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, таких 45%, при этом они в среднем готовы уступить меньше всех — всего на 8,8%.

Кроме того, наличие постоянной работы делает соискателей менее склонными к компромиссам: 44% работающих не готовы снижать ожидания, тогда как среди безработных таких — 36%.

Новости по тегу
зарплата
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImQ0TGc1Y3hyNFkwbEk3UkFRbzBmS1E9PSIsInZhbHVlIjoid050bXFKeHR2Y1FLcHFEekoyY2hJZUNlOTBCRXV2bnlJNUVsRFhNcmlBNHlOb25sbnJiOEJLY3lHb2hoWUZOWlh5cDFaaWIzdXB4U2sxWmN2aWY4ZjM5NWkrNSs4YUEvc2N3Nzg5Y2JPZzFWWTNCWGRXUUhDZDlrNzJkL2RIcnVYckJMY2R0a0IzeWlGVXR2VTBla0xLc1BzMDFNK3R5QUsybjM4cHN5RlM2VDRURHhSU2tPbXgwOWJ3SnBXYlJ5QnVzeUZ4cGVLUDA4bWdrWW5tTW95LzhVVW5XT2dZRlNiTjhRNHJla2dTZ0NxMm5ydG9tZGZtZjJRMG5EVzBqK2ZLVG9IOFFBUVlIajJHaEt6dGJyMFJNMExWWElLWmlUZlFFTWNWK2x6aEl2S29yTE5BOGxzbjNEVzBIYmVPRzJPNFJKaHAwS2wyV3pEN1VkVTBvVktvTm1WNDc0NVkwcURjSnV5R0VrNlZUb0ZMd3dBWnIyUUt2NDZVOWtCbW4rcWlJWEFlRzlOQTBhclY2OVhsOVY1cHpmMHdqLzgwUkU0QTJzSUFnekxrTUYvWDFKMCtRdlYwSmo2WUlqbHdYNSIsIm1hYyI6ImQzZDA2MzNiZDU4OTk2MzJiMWJiMmI3MTBjODFjNjJlNzFkNzgwNDQ5NjlkMTNlYzI2ZmY2ZDE3ZmY2NDQ0ZDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InU0aHlwWWl2dm1HU3ljRkJDNWZEZkE9PSIsInZhbHVlIjoiNGxtclBGRzBGVFVkS3BxQXBsMEl4S1p2b29BTjlqOHR0dXR4MTJPVVVGUVlxbG91UTJtbTVPa2h1NHBhY3A2MDlTV2RMeVlRSHp0R1JzZUMvUGx3Q0o1alRGM3V4TjhZMDQ4b3RpSWRNWjQweExmY0RDYTJRelQ4T0Q3VXBYY2svaFlGbDYyQ1ZqSDk1RUZudy95RWZQR24rbUdOcnZ4c05vdkxJellDN04rTVZwSVhVYndzdjBxdHlLUUt6QVlTNlZacEVLY0NtTDNJNTlpaHh4WG1odkhmWkNpWFZzbG9BVGtBN2NMSjEyYjZGWnpnU00vT0FweWNmU3RFZlJSc0xINVBIL3V1VHAzWjFjMktFVnY1WVdpcDRobmc0VTJNaEpKcDFYbUVsSHlycnU5N0kxY1RDcWhOMzdURVN4alppYndheU5oSXBralZpdUY0YXkrU2p4SGFMemxuRm1mMGp4amJqOGMrRXJHV2p6WDY3ak5YNnNwMUV5MVF0TW5MZTdFUUdnTUp3ZUNtdkl5dHF2VldNTElpVVlpOURJTHUxZkZjQXBqdkJZYlI3NkNOZDhqRTRQNGVlaHZDU1g1NnhGYnVoUWlXb2o1ZmdxWlRFK1FrUXF0Z1o5eWZXTkFtempHbmZoc2VKQVgzWWVpWldVcThGekozRmJ4b1hqcE5xRnIvaDB4YjZxR3E4a2ZRYm5Ma0ZSQ0ZtcGFkcjhTaXg0cndzRGV3WFJzbFdGS1N3K2xiYW16VURVbkNJVmlkTzhiTDErN0R1NkJqd2pVdmhQVUZMUS9Qd3pPNS91Q09mNEw2M2FHL0N4bWRVUzkwUWRVSG1OUW4yd3U3bi9oTiIsIm1hYyI6IjcwMWU1ZWRkYzg2OTdlMDg5MTkzMmM5NTkzNjFmZmEwYTk5M2E1MmE5NTU3YzgyNDQyMzZhZjk1MjFkOWM4ZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+