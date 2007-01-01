40% соискателей в Калуге не готовы снижать зарплатные ожидания

Большинство работающих и ищущих работу жителей Калуги настроены твёрдо: 40% из них вообще не согласны принимать предложения с зарплатой ниже своих ожиданий. Ещё 18% допускают компромисс, но не более чем на 5%. В сумме это значит, что 58% соискателей либо не идут на уступки, либо соглашаются лишь на минимальное снижение, говорится в результатах опроса SuperJob.

В среднем по рынку труда калужане готовы снизить свои запросы всего на 9,5%. При этом мужчины оказались немного гибче женщин: их средняя готовность к уступкам — 10,2%, у женщин — 8,8%. Однако доля тех, кто не готов снижать ожидания вовсе, среди обоих полов почти одинакова.

Наиболее принципиальными оказались соискатели в возрасте 35–45 лет — 44% из них отказываются от любых уступок. Молодёжь до 24 лет демонстрирует большую гибкость: только каждый четвёртый (24%) не готов снижать запросы, а каждый пятый (22%) согласен пойти навстречу работодателю даже на 10%.

Особенно непреклонны высокооплачиваемые специалисты: среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, таких 45%, при этом они в среднем готовы уступить меньше всех — всего на 8,8%.

Кроме того, наличие постоянной работы делает соискателей менее склонными к компромиссам: 44% работающих не готовы снижать ожидания, тогда как среди безработных таких — 36%.