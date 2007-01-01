Обнинск
-9...-8 °С
Калужанка погасила кредитный долг, чтобы делать покупки онлайн

Дмитрий Ивьев
22.01, 12:02
Женщина из Людиновского района Калужской области полностью погасила долг по кредиту — 48 тысяч рублей, а также доплатила 3,5 тысячи рублей в виде исполнительского сбора. Причиной для срочного погашения стало желание без ограничений совершать покупки на одном из популярных маркетплейсов, сообщили 22 января судебные приставы.

Ранее приставы арестовали её банковские счета из-за неоплаченного долга. Один из этих счетов был привязан к онлайн-платформе, где женщина регулярно делала заказы. Арест мешал ей расплачиваться и получать товары.

Как только она полностью рассчиталась по долгам, приставы сняли все ограничения: разблокировали счета, отменили запрет на выезд за границу, и производство закрыли.

