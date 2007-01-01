Обнинск
В Ферзиковском районе чиновника оштрафовали за игнорирование жалобы на бездомную собаку
Общество

В Ферзиковском районе чиновника оштрафовали за игнорирование жалобы на бездомную собаку

Дмитрий Ивьев
22.01, 10:45
0 203
Прокуратура Ферзиковского района проверила, как местные власти работают с обращениями граждан. Выяснилось, что администрация Октябрьского сельсовета проигнорировала жалобу жительницы, которая просила принять меры по отлову бездомной собаки.

По закону ответ на такое обращение должны дать в течение 30 дней, но этого не произошло. 

Из-за нарушения порядка рассмотрения обращения прокуратура завела административное дело на должностное лицо администрации. Суд назначил штраф — 5 тысяч рублей.

После вмешательства надзорного органа заявительнице всё же дали официальный ответ, рассказали 22 января в прокуратуре.

