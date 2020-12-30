Обнинск
Общество

В Калуге чиновники объяснили, кого считать молодой семьей

Евгения Родионова
21.01, 16:52
В среду, 21 января, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой пояснить, почему семья, в которой один из супругов достиг возраста 35 лет считать немолодой.

— Почему молодая семья считается до того момента, пока один из родителей достигнет возраста 35 лет, а второй супруг моложе и автоматически становятся немолодыми, как-то не правильно.

— Термин «молодая семья» определен Федеральным законом от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». Молодая семья - это лица, состоящие в заключенном в установленном законодательством Российской Федерации порядке браке, в том числе воспитывающие ребёнка (детей), либо лицо, являющееся единственным родителем (усыновителем) ребенка (детей), в возрасте до 35 лет включительно, - ответили в Министерстве труда и социальной защиты Калужской области.

