Авторы нашего издания получили награды из рук губернатора
В среду, 21 января, в Калуге проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати.
Награды из рук губернатора Калужской области Владислава Шапши получили сотрудники нашего медиахолдинга «Комсомольская правда - Калуга».
Главный редактор издания Владимир Ивкин за многолетний и добросовестный труд удостоен звания заслуженного работника СМИ Калужской области.
Корреспондент Михаил Тырин получил первую премию конкурса имени Фомина за цикл статей «Война и мир».
Фотограф Елизавета Чернявская награждена премией конкурса Союза журналистов за репортаж о скорой помощи.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь