Новость дня Общество

Авторы нашего издания получили награды из рук губернатора

Дмитрий Ивьев
21.01, 15:56
0 327
В среду, 21 января, в Калуге проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати.

Награды из рук губернатора Калужской области Владислава Шапши получили сотрудники нашего медиахолдинга «Комсомольская правда - Калуга».

Главный редактор издания Владимир Ивкин за многолетний и добросовестный труд удостоен звания заслуженного работника СМИ Калужской области.

Корреспондент Михаил Тырин получил первую премию конкурса имени Фомина за цикл статей «Война и мир».

Фотограф Елизавета Чернявская награждена премией конкурса Союза журналистов за репортаж о скорой помощи.

