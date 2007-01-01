Обнинск
-7...-6 °С
Общество

В Калужской области мужчина заплатит три тысячи за оскорбление

Евгения Родионова
21.01, 15:04
0 495
В среду, 21 января, прокуратура Дзержинского района сообщила о привлечении к административной ответственности местного жителя за оскорбления своей знакомой.

По данным ведомства, 61-летний мужчина оскорбил свою знакомую.

— Мужчина высказал в адрес заявительницы оскорбительные слова, унижая её честь и достоинство. Возбуждено дело об административном правонарушении, - уточнили в прокуратуре.

Мужчину привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере трёх тысяч рублей.

