В Калужской области мужчина заплатит три тысячи за оскорбление
В среду, 21 января, прокуратура Дзержинского района сообщила о привлечении к административной ответственности местного жителя за оскорбления своей знакомой.
По данным ведомства, 61-летний мужчина оскорбил свою знакомую.
— Мужчина высказал в адрес заявительницы оскорбительные слова, унижая её честь и достоинство. Возбуждено дело об административном правонарушении, - уточнили в прокуратуре.
Мужчину привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере трёх тысяч рублей.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь