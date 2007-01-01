МТС рассказала, сколько майнинговых ферм в Калужской области

«МТС» сообщает о росте числа майнинговых ферм в России в 2025 году. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в стране выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 года. В Калужской области зафиксировано 1217 майнинговых ферм.

Всего в регионах ЦФО функционирует свыше 16 тысяч комплексов. Доля Калужской области составила 7,5%. Лидером по Центральной России без учета Подмосковья стала Белгородская область (10%), на втором месте – Рязанская (9,7%), следом - Воронежская (8,6%).

В целом по стране чаще всего майнинговые фермы встречались в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Республике Башкортостан. Наименьшее число таких ферм было обнаружено в Волгоградской, Свердловской областях, Чувашской республике, ЯНАО, Алтайском крае и регионах Черноземья.

Обнаружить майнинговые фермы удалось с помощью платформы МТС EnergyTooI. Система в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии и с помощью искусственного интеллекта выявляет аномалии в энергопотреблении. Это позволяет быстро находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счетчиков и масштабные неучтенные нагрузки, такие как майнинг-фермы.