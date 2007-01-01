Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество МТС рассказала, сколько майнинговых ферм в Калужской области
Новость дня Общество

МТС рассказала, сколько майнинговых ферм в Калужской области

21.01, 10:43
0 720
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

«МТС» сообщает о росте числа майнинговых ферм в России в 2025 году. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в стране выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 года. В Калужской области зафиксировано 1217 майнинговых ферм.

Всего в регионах ЦФО функционирует свыше 16 тысяч комплексов. Доля Калужской области составила 7,5%. Лидером по Центральной России без учета Подмосковья стала Белгородская область (10%), на втором месте –  Рязанская (9,7%), следом - Воронежская (8,6%).

В целом по стране чаще всего майнинговые фермы встречались в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Республике Башкортостан. Наименьшее число таких ферм было обнаружено в Волгоградской, Свердловской областях, Чувашской республике, ЯНАО, Алтайском крае и регионах Черноземья.

Обнаружить майнинговые фермы удалось с помощью платформы МТС EnergyTooI. Система в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии и с помощью искусственного интеллекта выявляет аномалии в энергопотреблении. Это позволяет быстро находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счетчиков и масштабные неучтенные нагрузки, такие как майнинг-фермы.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6Im5URTNCUVJNeVVZUGV4Q0IvWUNocEE9PSIsInZhbHVlIjoiUm9NNUdzNmtxK0UzR3YxdkR6T0haa2RSYjZpUzI0RmE4ejN5NEhxN1RUMlZlaU5UN2xtS2h4bzBqU0RzRXFvaml2cjhINVdkKzExSmZyc0hnL1BaRnpoRTdpRWZFOEZES2R3cC9Mcno0eVJKSnFvdmhhaUZKWXhhWjZ1bldEZUcxMU44YWtaU0NxV1FvcDN3ZmRXaU5xMysyamFIK0Y3SFZXVFJtTEpRL0Z0OGVFNDl3dWpZYXdJVERJR2FlQWpIRnBpT2tDUVdvaXdNandWUWlEQkYwLzBpb3F1N21COEd3WDZvL0dmWk1UOGtGKzFTN3RhNXJ0UFBmbTduQW9yWVgxMVVGdGxZOTZpWTlMUlFLdFhxVXZiYTl6ZHBjZEd2bDVYVVZ2RDFqOThKK1NTNFJETzJjOW9kL3BxMERXRkpJRU43NVU1OWp4enZ4TTdvbTF6VnozK0tZcXdoUWRNb3BBZUF4R3hXaWZnQ2hrVkJtbVRIRUFCMWtURjR5dXprNWxmZmliUjFYL1EyNmEzVCtiZTlUZG9TT0c2azhPS1hWZnVLeU91NmM4alI3UVIzSUN0cWR5NzJabm9yVDFJcCIsIm1hYyI6IjU0N2U1NjYwN2JjZGEyYTQ3N2JlNTQ5Yzg2MjYyOTg2OTYyYjc3NWQ3ZWQ4MGVhY2YzYjRmNTU1ZWFhMDUxYzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InF1QkZVbGVIdEdCWjNvY0FpaEdTNFE9PSIsInZhbHVlIjoiZUVPcWhFbUowdmIwMEVYRzJSZHdocDlQamdiNzJ3QjZKOTdNYjdqdCt1alhPYUdOTWtoZUJpbWJxSmprQWtZVDN4TjJBSW9sTVQ2bHRQTjQ5M3l5ajF0Qlk3Z1Rnblh6RzNpTDRENGxVVVpFeTdHZW5oQUt6WFVzVDBxQjhDaU9aTnZqdi82RE40cTN6aWtZa1Y3ZVdwdHpuRDJYMTFXdFM0ejR6T1Uwa05mYlI0MU1lZUR6c2VEa3h2azJqbGdmRzlwOTRaSTdSNDNzL29XSkRuTEIrSkhVem1hb3FhUEwwcFdTSDQreTVwSDlFTTRhZWYydnJsWG1hV2ZZYnB0bkg4cVRKVUV5TlhkamwyeXdpTEdyd0FPaENjS2tTay9ZRy95SENrSVlHQXg1dEJSM0JDeWE4bFFRbnV5WFVjanlVSUdLd0xJS2lOVVFhanJmTkc4Z1grRTE0M0ZKVDhrTVljMDMzN3A3QnRuOXBsRTIwSjVjOGJ1Ky9vQUNzOFFVd2IvaUxBeHYxVEg0bUFGQUtMQXEvUm9PQys1YmYxcjRtN1dkc0xucXRMRTFhWmxBTitJajFtSnp0SWtSN3lqQU1YZUpGMkVGSktBSUpIdWlyMFRXUnczTGtyOCtMOEJYZm5VZ0YydkdpTG94alpuL2NQSVRNbVdHYUx2cHpaTU5yV1JCK3RGZERwSTZMNjF0ZmNhOERPSXJuVm1wOWhjRExxQkFsQ1pNQ0h2d0wxM0NEcnJQZlJiVm1Ua0hRRGhBRmhFUEZLNFZzU2hSNk1kQ0lIMEFLdzkyMkxURDhITXF0YjV4QkErVHNBM0RQS2hJRDlybmd4RHROenhzOHdQdiIsIm1hYyI6ImU2ZDIxODYyZThiYjNhYTVmNTY1YjU3NTZlOWUwNWEwZjU1MjUxZmI5YThhNzJjYjc2OGU0OTIwM2I3YmY5OGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+