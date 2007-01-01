Калужские чиновники рассказали, какие меры поддержки есть для многодетных семей

Во вторник, 20 января, калужанка рассказала о проблеме с поддержкой многодетных семей в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, она смогла получить только проездной и скидки на билеты в кинотеатр.

— Имея трёх детей, двоих студентов-очников на платной основе и ребёнка, которому 15 лет сейчас, мне Пенсионный фонд Калуги в 2024, сказал, у Вас и так, всё нормально. Я обращалась много раз и всё безрезультатно. Да и раньше, имея статус многодетной семьи, один раз проездной себе делала и раза три в кинотеатр сходили на сеанс со скидкой, - написала женщина.

— Перечень мер поддержки многодетных семей ежегодно расширяется. Так, например, с 2024 года введена выплата на школьную форму в размере 5000 рублей на каждого школьника, появился бессрочный статус у многодетных родителей. Также детям из многодетных семей предоставляется горячее питание в школе (завтраки и обеды), бесплатное посещение музеев, - ответили в Министерстве труда и социальной защиты Калужской области.