В Калужской области стартовала экологическая акция «Вода России-2026»

Дмитрий Ивьев
20.01, 12:38
19 января в Калужской области дан старт всероссийской акции «Вода России-2026». Сотрудники регионального Минприроды, представители Дирекции парков и волонтёры вышли на уборку природных источников — они очистили территорию у двух родников на окраине деревни Колюпаново и села Гремячево Перемышльского района.

В прошлом году Калужская область стала одной из самых активных в стране: к акции присоединились более 85 тысяч человек. Тогда удалось очистить свыше 652 километров береговой линии и собрать более 885 кубометров мусора. Благодаря этому регион вошёл в ТОП-10 субъектов РФ по уровню участия.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области призывает жителей и в этом году поддержать инициативу — помочь сохранить чистоту рек, озёр, родников и других водных объектов.

