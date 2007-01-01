Калуга вошла в топ-15 городов России по числу общедоступных точек Wi-Fi

Калуга заняла место среди лидеров по доступности бесплатного интернета в общественных местах. Согласно исследованию сервиса 2ГИС, в городе насчитывается 426 общедоступных точек Wi-Fi — это позволило региону попасть в топ-15 российских городов.

Бесплатный интернет можно найти на остановках общественного транспорта, в парках, библиотеках, учреждениях культуры и торговых центрах. Данные собирались из открытых источников, а также поступали от городских администраций и интернет-провайдеров.

Лидером рейтинга стала Москва — там более 5,3 тысячи точек. Второе место у Сочи (2,6 тыс.), третье — у Нижнего Новгорода (почти 1,3 тыс.).

При этом медианное значение по числу точек среди 20 крупнейших городов страны составляет 556, а Калуга с показателем 426 находится близко к этой средней отметке — наравне с такими городами, как Самара, Саратов и Новороссийск.