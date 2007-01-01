В Калуге мошенники обещают «подарки от Пенсионного фонда»

Во вторник, 20 января, в нашу редакцию обратилась 88-летняя жительница Калуги, которой на домашний телефон позвонили мошенники.

Женщине от имени Пенсионного фонда пообещали подарки. При этом их хотели доставить прямо домой – якобы из-за большого объёма и тяжести. Когда калужанка сказала, что сама дойдёт до фонда, трубку сразу же повесили.

Ситуацию нам прокомментировали в отделении Социального фонда по Калужской области. Там подтвердили, что не раздают никаких подарков.

- Что бы не предлагали мнимые работники фонда, нельзя давать им коды СМС, номера СНИЛС и другие персональные данные, - заявили в фонде. - Сотрудники фонда могут позвонить гражданину, но как правило, этому предшествует его обращение с каким-либо заявлением. Бывают исключения. Например, мы целенаправленно связывались с многодетными матерями пяти и более детей для того, чтобы они своевременно подали заявления на перерасчет пенсии. Это было связано с изменением законодательства. Но мы сообщали об этом в СМИ заблаговременно. И мы никогда не работаем с СМС-кодами, запись на прием осуществляется напрямую по телефону единого контакт-центра 8-800-100-0001, без подтверждения паролями и кодами.