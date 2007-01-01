Обнинск
В Калужской области оштрафовали чиновника за отсутствие ответа местному жителю

Евгения Родионова
20.01, 13:13
Во вторник, 20 января, прокуратура Жуковского района сообщила о проверке соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

По данным прокуратуры, заместитель главы администрации села Истье не рассмотрел обращение местного жителя.

— В администрацию сельского поселения «Село Истье» Жуковского района поступило обращение местного жителя по вопросу нарушения законодательства в сфере благоустройства. В установленный законом срок обращение не рассмотрели, мероприятия в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства не провели, ответ заявителю не дали, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении. Виновному лицу назначили штраф в размере шести тысяч рублей.

Обращение рассмотрели, ответ заявителю дали.

