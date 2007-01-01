Обнинск
Треть калужан стремятся к личному успеху, остальные — к командным результатам

Дмитрий Ивьев
20.01, 08:43
0 272
Большинство работающих жителей Калужской области ценят коллективные достижения выше индивидуальных. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob среди тех, кто работает в командах.

51% респондентов считают, что важнее всего — общий результат коллектива, тогда как 36% хотели бы выделяться на фоне коллег и добиваться личного успеха.

Мужчины чаще женщин ориентированы на индивидуальные достижения: таких 42% против 30% среди женщин. 

С возрастом приоритеты меняются: чем старше человек, тем больше он склонен думать о команде, а не о себе.

У высокооплачиваемых сотрудников — тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, — наоборот, чаще встречаются руководители, для которых важны именно общие цели, а не личная слава.

