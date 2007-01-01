Обнинск
-9...-8 °С
В Калуге пройдёт реставрация усадьбы Ципулина
Общество

В Калуге пройдёт реставрация усадьбы Ципулина

Дмитрий Ивьев
20.01, 09:02
0 237
Это дом №3 на улице Подвойского.

Согласована проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, сообщил утром 20 января начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

По его словам, проектом предполагается выполнить работы по реставрации и приспособлению дома для современного использования.

