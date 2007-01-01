Пять беспилотников сбили в Калужской области вечером понедельника

Как мы уже писали, по данным Минобороны РФ за прошедшую ночь с 23:00 до 7:00 на территории Калужской области не было сбитых БПЛА.

Однако вечером понедельника, 19 января, в Хвастовичском, Кировском и Юхновским округах уничтожены пять БПЛА.

- На местах работают оперативные группы, сообщает губернатор Владислав Шапша. - По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.