Пять беспилотников сбили в Калужской области вечером понедельника
Общество

Пять беспилотников сбили в Калужской области вечером понедельника

20.01, 08:32
0 488
Как мы уже писали, по данным Минобороны РФ за прошедшую ночь с 23:00 до 7:00 на территории Калужской области не было сбитых БПЛА.

Однако вечером понедельника, 19 января, в Хвастовичском, Кировском и Юхновским округах уничтожены пять БПЛА.

- На местах работают оперативные группы, сообщает губернатор Владислав Шапша. - По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

