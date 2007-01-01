Татьяна Леонова ушла в научно-исследовательский центр.

Вечером понедельника, 19 января, бывший заместитель губернатора Калужской области Татьяна Леонова, до назначения в Калугу возглавлявшая Обнинск, рассказала о новом месте работы.

Напомним, на прошлой неделе Владислав Шапша рассказал, что Леонова ушла со своего поста ради науки.

- Я приняла предложение занять должность заместителя директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», - сказала Татьяна Николаевна. - Калужская область — один из флагманов научно-промышленного развития страны, а Курчатовский институт — его интеллектуальное ядро. Уверена, что наш плодотворный альянс только укрепится.

Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», который ранее назывался институт атомной энергии имени И. В. Курчатова, был основан в 1943 году. В научный центр его преобразовали в 1991 году.

Основными направлениями являются безопасное развитие ядерной энергетики.

Он является одним из крупнейших научных центров России как по численности, так и по широте научных интересов и экспериментальных возможностей не только в атомной науке и технике, но и в различных областях физики.

В состав Центра входят специализированные институты и научно-технические комплексы.

Центр подчинён непосредственно Правительству Российской Федерации и не входит в состав Российской академии наук или отраслевых министерств[5].

НИЦ включён в перечень системообразующих организаций России.

Напомним, в правительстве Калужской области Татьяна Леонова занималась кадровой темой и также являлась заместителем Шапши в Госсовете.