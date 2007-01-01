Калужанка поинтересовалась, где воспитать в мальчиках мужские качества

В понедельник, 19 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о возможности получения поддержки в воспитании мужских качеств для мальчиков, растущих без отцов.

— Подскажите, пожалуйста, где можно получить помощь и поддержку в воспитании мужских качеств для мальчиков, растущих без отцов? - задала вопрос горожанка.

— Учреждения социального обслуживания семьи и детей работают с детьми по всем проблемам социализации, также повышают родительские компетенции по вопросам воспитания детей, - ответили в министерстве труда и социальной защиты Калужской области.