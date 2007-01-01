Где в Калуге открыли бесплатные катки
Глава города Дмитрий Денисов в понедельник, 19 января, сообщил, что всего в областном центре девять мест, где можно покататься на коньках.
Опубликован список катков Калуги:
- Ул. Никитина, 121 – 09:00-21:00,
- Ул. Спартака, 9 – 10:00-21:00,
- Площадь Маяковского. Будни: 16:00-22:00, выходные: 11:00-22:00,
- Ул. Маршала Жукова, 3 (с 20 января). Будни: 14:00-22:00, выходные: 09:00-22:00,
- Площадь Старый Торг – 10:00-21:15,
- ул. Ольговская, 17,
- мкр. Куровской,
- д. Лихун,
- ул. Вишневского, 9.
