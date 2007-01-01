Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Где в Калуге открыли бесплатные катки
Новость дня Общество

Где в Калуге открыли бесплатные катки

Дмитрий Ивьев
19.01, 15:45
0 592
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Глава города Дмитрий Денисов в понедельник, 19 января, сообщил, что всего в областном центре девять мест, где можно покататься на коньках.

Опубликован список катков Калуги:

  • Ул. Никитина, 121 – 09:00-21:00,
  • Ул. Спартака, 9 – 10:00-21:00,
  • Площадь Маяковского. Будни: 16:00-22:00, выходные: 11:00-22:00,
  • Ул. Маршала Жукова, 3 (с 20 января). Будни: 14:00-22:00, выходные: 09:00-22:00,
  • Площадь Старый Торг – 10:00-21:15,
  • ул. Ольговская, 17,
  • мкр. Куровской,
  • д. Лихун,
  • ул. Вишневского, 9.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9tM1Qxd1g3U1JaalFTVTg1d0czOGc9PSIsInZhbHVlIjoiSnNaaWY5Vk82bEZXcU9zazhxOEdORll2ZGdLNS9xL2ttMVcvbnVOZjJrTXN0dkpEenFsNnVEMUtvaHRiazhsT21lWHpVMTNsUnd2ZWRjWko1NzNyWnZkS3FzbERmRzZ2eDFyVVZLWlRrOHNGbXk0NzJLRXNSYS9DSENqbmxnZlVIY3ZkQk9ZUGVhd1pBS0w5c2RXZU82cWNyTnFGVHpsSXJBUnBzbkxNYXZ1Ky9SZyt6N1hYNzlrdU00Z0FqOHcydWtkTUJSaWRYS0JlMXl2c3pDVjdKaFpmc1F2azVybytKVURucWRhY05zUlJhQ29tR1orVmxaVUgrNlFLRFhVbzlsUFczcVcxeGR4K1BPRkZkQlo4Z21janFOREg5Nk56amh2VmtyRXhwWmIrU21FWDRpWjBDL1pFWFRWVUdrRVF4TFF3clkvU3c4SDNSeGsvbnpmLzEyd3h3YU1wTEE0N1ZnVm42UE9ScGpOVDFkdm9hRzlmbmVWWGhQU3loZ29HcjNuNEhKZE9XT2xHRWNzZWhtRlhYNXRVWm9vU2JnZWZqK3hYbWxRcXV1MlN0QTNlU05lZGRxVzBCcHc1Y09LSiIsIm1hYyI6ImM1MGNjNDM5OTg1ZmUzM2ZhMjJlOTk0NzU5NTk1MmFiOTNlNjlkOGRlNjZmNTVkYjIzM2M0MzgxYmRiZDc5N2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ink4NnZuVXJiOHNSMkxjZmhZWTUyK1E9PSIsInZhbHVlIjoiUkFmd2orY1hUcXVEL0dWT0VuWktVWXRQeGtzNjlIOWt3Znhvd2R4ODYzRlNRMDVzQTF0a0dLbG5oeGxKODNqaGZSY0oxdytQUXZ0NStTaDFIZ29JeGQraVlwL3d5RFRhUE5oNll3OWFLYVIyS3pjQWdSak1IZWxoRndCNFA0UmliUXhrU0NtSjI3MkhuVlBiQ0ZjVVFFaVZaeEVVYXlrTmVPS1FwRmRLZzhQeWovNkRYNTFLYjg5b3RQZ2MyOGZoNm1ZTDI2RDNxdnl2Tkx4ZGh4TkZNbmd5Z2xZNjRoNWMweURrYkN2K0d6YUNhR2pZRXFocUdEaC9JcU5sUC9ISWYzMk13MGRFazVGelpheUpSc2J5MFJUTDdidGdQeXVrMEdVQUJKTWU0cXAxYXF6Q3U0UW9TSUVoRFlBeVNuM2VuMXp1QnpSYUJ3QXdsZnk0VFNmQ1JMY1IwTmhDRXU5RXV2cEozSUZLbzQ1OFY5aEZuYmo1K3VOYnJtU3F1MFVJUlp0S2FoNnJ0NW9aN1VCK3RnMFB4MitZREsybG40S0xKRjU2RkVqRCtVMVBZbDZ2NnA2QnhWaXhuZytWMXBjR0pFU2F1a2oxQVVwMXQ1OE4raE1Ta28yQ0RhTCtZOGk2TjVHSlVieFZPYXJUZnQyQi85L29rd1Yxa2dEUEJzaFFFbmM1RlUzak92RmZsRUYxaG11QnRGQ0JDb2VNL1JHMWEwOWVoMkRoa2ZJNTdXUVc1WThuVHR2WlpxajU3bUxlMCt4MkpzV3ErUzNabE5vWm5KNzF5YmhIL2NPNUhHdXZQYXNSUng1aXJkTTFtWVNNTzEwQ2FjZEhWdlNlS2R5eiIsIm1hYyI6ImRhY2FhOTJkZjVkMjAyNjgwMDQ2MzBjMzRhMTg5MWM0MGI5ODRhNTE1OTQyZTQyNWE4ODcyOWMxODcxMDJmNDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+