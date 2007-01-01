Обнинск
В Калуге умерла заслуженный работник соцзащиты

Дмитрий Ивьев
19.01, 14:59
В Калуге умерла заслуженный работник соцзащиты

В воскресенье, 18 января, скончалась ветеран социальной работы и женского движения, заслуженный работник соцзащиты населения региона Галина Марцезовская. Об этом сообщил министр труда и социальной политики Калужской области Павел Коновалов.

Она более 50 лет работала в сфере помощи людям и стояла у истоков создания службы реабилитации детей-инвалидов в нашем регионе.

Прощание пройдет 20 января в 13:00 на Грабцевском шоссе, 101.

