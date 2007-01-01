Обнинск
Калужский Минфин рассказал о налоговых льготах для семей ветеранов СВО

Евгения Родионова
19.01, 13:27
В пятницу, 16 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о налоговых льготах для членов семьи ветерана боевых действий СВО.

— Какие налоговые льготы (транспортный, земельный) предусмотрены для членов семьи участника СВО (ветерана боевых действий) в Калуге? - задала вопрос горожанка.

— В настоящее время для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей предусмотрены следующие налоговые льготы: освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства вне зависимости от мощности двигателя автомобиля; уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, - ответили в Министерстве финансов Калужской области.

