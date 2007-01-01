Калужская область заняла 23 место в рейтинге регионов по преступности

В прошлом году на каждые 10 тысяч жителей в нашем регионе зарегистрировано 102,4 преступления. Такие результаты исследования в понедельник, 19 января, опубликовало агентство «РИА Новости».

Лидерами рейтинга стали Чечня (15,8 преступления на 10 тысяч жителей), Ингушетия (37,4) и Дагестан (41,6).

Соседи калужан расположились на следующих позициях: Московская область – 7 место (77,8 преступления), Москва – 12 (91,1), Тульская область – 16 (94,4), Орловская область – 20 (96,4), Брянская область – 39 (117,9), Смоленская область – 49 (133,6).

Самая высокая преступность в Карелии (183,3), Забайкальском крае (180,7) и на Алтае (176,6).