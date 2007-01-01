35% калужан хотят, чтобы их хвалили на работе

Большинство работающих жителей Калужской области мотивированы внутренним стремлением к саморазвитию, но значительная часть всё же ждёт одобрения от руководства. Согласно опросу сервиса SuperJob, 35% респондентов считают, что похвала со стороны начальства помогает им работать лучше.

Ещё 10% отметили, что для них полезна объективная критика, а 40% заявили, что не нуждаются ни в похвале, ни в замечаниях — их главный двигатель — желание совершенствоваться самостоятельно.

При этом женщины гораздо чаще мужчин ценят признание и благодарность от руководства. Мужчины же чаще ссылаются на внутреннюю мотивацию.

С возрастом потребность во внешнем признании растёт: если среди молодёжи до 35 лет похвалу как стимул назвали 32%, то среди тех, кому за 45, — уже 46%. При этом интерес к критике с годами снижается: от 10% у молодых до всего 4% у старшего поколения.

Уровень образования также влияет на мотивацию. Выпускники вузов чаще полагаются на самосовершенствование (47%), тогда как у людей со средним профессиональным образованием выше потребность в похвале (43%).

Кроме того, среди высокооплачиваемых работников — тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, — чаще других (12%) говорят, что ценят конструктивную критику, но реже всех (32%) указывают самосовершенствование как основной источник мотивации.