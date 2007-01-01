Из Калужской области выслали 8 мигрантов
Иностранцы отправились в Таджикистан, сообщили в понедельник, 19 января, в Управлении Федеральной службы судебных приставов.
- Нелегалы были выявлены в Калуге, Бабынинском, Боровском, Жуковском и Тарусском районах области, - пояснили приставы.
Всех иностранцев признали виновными в правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ». Иностранцев оштрафовали и вынесли решения об их принудительном выдворении.
