Кому в Калужской области предлагают самые высокие зарплаты

В декабре 2025 года медианная предлагаемая зарплата в Калужской области составила 79,4 тысячи рублей, что на 16% выше, чем годом ранее. Об этом сообщают в понедельник аналитики HeadHunter.

Наибольшие доходы в регионе предлагают специалистам административного персонала — в среднем 145,7 тысячи рублей. Второе место занимают топ-менеджеры с зарплатой около 140 тысяч, далее следуют домашний и обслуживающий персонал (128 тыс. руб.), работники транспортной сферы (117,8 тыс. руб.) и автобизнеса (111 тыс. руб.).

Самый заметный рост зарплат за год зафиксирован у административного персонала — плюс 31,8 тысячи рублей. Также значительно поднялись доходы у домашнего и обслуживающего персонала (+27,8 тыс. руб.), в сфере науки и образования (+25,4 тыс. руб.) и среди топ-менеджеров (+23 тыс. руб.).

По уровню средней предлагаемой зарплаты Калужская область заняла третье место в Центральном федеральном округе, уступив только Москве (107,5 тыс. руб.) и Московской области (93,4 тыс. руб.). При этом регион уверенно опережает Тульскую, Тверскую, Воронежскую, Брянскую и другие соседние области, где средние зарплаты в декабре не превышали 77 тысяч рублей.