Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Кому в Калужской области предлагают самые высокие зарплаты
Новость дня Общество

Кому в Калужской области предлагают самые высокие зарплаты

Дмитрий Ивьев
19.01, 10:27
0 548
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В декабре 2025 года медианная предлагаемая зарплата в Калужской области составила 79,4 тысячи рублей, что на 16% выше, чем годом ранее. Об этом сообщают в понедельник аналитики HeadHunter.

Наибольшие доходы в регионе предлагают специалистам административного персонала — в среднем 145,7 тысячи рублей. Второе место занимают топ-менеджеры с зарплатой около 140 тысяч, далее следуют домашний и обслуживающий персонал (128 тыс. руб.), работники транспортной сферы (117,8 тыс. руб.) и автобизнеса (111 тыс. руб.).

Самый заметный рост зарплат за год зафиксирован у административного персонала — плюс 31,8 тысячи рублей. Также значительно поднялись доходы у домашнего и обслуживающего персонала (+27,8 тыс. руб.), в сфере науки и образования (+25,4 тыс. руб.) и среди топ-менеджеров (+23 тыс. руб.).

По уровню средней предлагаемой зарплаты Калужская область заняла третье место в Центральном федеральном округе, уступив только Москве (107,5 тыс. руб.) и Московской области (93,4 тыс. руб.). При этом регион уверенно опережает Тульскую, Тверскую, Воронежскую, Брянскую и другие соседние области, где средние зарплаты в декабре не превышали 77 тысяч рублей.

Новости по тегу
зарплата
Лента настроения
7 оценили
14%
0%
0%
0%
0%
86%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZ6YU1kVGdSSzg3QThHY3R6QVVnZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiaGZIdVJoNXdIVHkydlNIRWowcGltM1lpTW5DMmZkNEFzcmhGSjEySnFJOXdvSXVvODJqRnhlYWZJNUY1MHRtcHRsTDF0SDRnUlhra2ZGMzNMb1B3UkVZNDIrSlpQdkx6YTd4YjBOSllHcTFOcVFkYmZVQ1pGNG9RdHRaREt1Ujk1Vkw4T0xQRmEzSmNxZENkVGZuQlNGZUVoME5Fb1dtaHcyMnNaZkN2d3FienQwYTRlemd5ejhDNUdzdzFJUnUvYjN3Q0lnSll4dG02WGhPTnlwTmJUSHpoVGVTa3FiSFhIaytTS0JwNGNKZzM3WXhjUlV4bFdlNFFOUTdnd3hyR0lNaUpFNHZLVExzd3k4MnA2bm05WEZDQzArZXRwYjZ3NDdPTExKRnMrdllhSHJ6dzk1MkFHeWZCdCttNW5Qd2lmUGtSdG0xVGxHZHJSMVgwK0lwOWd6dlUzajhrWHV1cEtoMzhmai85R011MGdGS2NCUXdNUldNYjRFL3NodVNDNFRlY0tQS3gvRWJnUXF3dys4aktHd1ZKR0JHL3I1Wm9wemh0VEEyTE1SMXNRUGlkeTFNb2xGWFQyRmhIMi9KaiIsIm1hYyI6Ijk4MTM3ZTk1ZjQ5ZTJkYzk1OWNlMmZjNGU1MjFjOGEzYTBkNDc2NTJlMTBiMmM5ZGVlZDc5ZjdlOTQwYWQ3NzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJkY0VpbmExRWN4YS9BVnZDczlCb3c9PSIsInZhbHVlIjoiTmFYMU9RbVhUallRVU5QQjkvcTIrQmZZb0g4KzJXQjM0TWZ0NloxeWdLa0FqNE1hQXVqV1pmVnMzZzdKQ08waWhWamhyZGNxSHNaVGhueURHellZSW5ka2Zlc0JQMjBVc0RCUXhpajRkcExLOWw4N2czTlJ1Y0x1bm9tNEtQd1ZWRERZNWxwemw1OW00Qm5NWVpZNzlveW5yTUZsRGhwZStwaXVuVEJSSjJCaUoxOTNaeWlaWk53U0dGaTJCVUJQYitpMVFHYmlyYm9RdzFhTTlhWkluMGVDSm42YzNRZDA5WEUzRmEyandTZkc3YlAvSWdQSllqekdsdWtZNzRTU1NLUzBuTDdDYkZsVG04U3JwcnVVREc0bDI4SzZ3eU9QT2wwSFJwN1ZRT1U1VDYxaElVT0E1NEw1SzEyVU9DeGFtSmRWTGk4d0lMMmtSRzJtYVVmWEthWXdBclg1ZXdFdGQ2SmhidmNxd2xxVUk4S1VQVlBLNHdsdlVRZHVnQld2bTFodlRjT1NRUllYUzRUSkxrK2VSVEVDYzlNZnFZOW5HVnNONGlnb09oOUFQYnhRZjR6aXFhbVA2bGh5N0pGYVF3OEtiRXBxK3N4R3kxTUxmL0JNd044OFFGWjJ6elVWanV4aWl2RlJxYXpGS2orNFFlV1phWjdlTDNqVkVSbEJDUXV0T0pkbmliYW85S1EzN205aU1OQW9wTUpQdk91K1lIend2YjJUeWlNU3dFdk9BVW91TGVXelVWOCtjekxNY0VtS1dnaHBTQnBXaHc1bDQxYnllK21mQVg3bXpBM1Zyd2NKNkNSNzZrbHFYa21OMWwvQks1Q3VDOEF3eTFLZiIsIm1hYyI6IjYxZTg1ZGQ1ZmM3MzZiNjk3MzRmYjQxMWY3MDk4ZTExMDYyZWYyNzVlOWQ5OTkxNmMyODdmYmZmMDBlN2YzM2MiLCJ0YWciOiIifQ==
18+