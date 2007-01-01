Обнинск
Общество

Итоги народного голосования: DOGMA возглавила рейтинг застройщиков, а президент компании Денис Морозов признан «Человеком года»

19.01, 12:03
0 264
Федеральная компания DOGMA признана застройщиком с самыми выдающимися результатами 2025 года, а ее президент Денис Морозов — «Человеком 2025 года» в строительной отрасли по итогам масштабного народного голосования на портале Всeостройке.рф.

Организаторы рейтинга отметили, что DOGMA стала одним из главных феноменов рынка. В 2025 году компания продемонстрировала стремительный рост, увеличив объем текущего жилого строительства до 2,4 млн кв. м, вошла в ТОП-3 крупнейших застройщиков России и укрепила лидерскую позицию в Краснодарском крае. 

Портфель компании пополнился тремя новыми проектами бизнес-класса в Краснодарском крае — GRADE, REEDS и «Самолет 7». В Московской области девелопер завершает возведение первых корпусов ЖК Evo, на новый этап строительства вышел жилой квартал «Публицист». На сегодняшний день компания DOGMA возводит 12 жилых проектов в 5 регионах России. 

В 2025 году DOGMA также подтвердила статус лидера в комплексном развитии территории. Девелопер строит 596 тыс. кв. м жилой недвижимости (12 308 квартир). В своих проектах компания уделяет особое внимание благоустройству территории, созданию социальной и коммерческой инфраструктуры. В прошлом году DOGMA передала г. Краснодару 3 современные школы и 6 детских садов. Еще одним знаковым событием стало обустройство сквера в Краснодаре площадью 3,5 га и начало проектирования Экопарка на 10,4 га в Омске, которые станут новыми центрами притяжения и отдыха для тысяч семей.

В 2026 году компания DOGMA под руководством Дениса Морозова планирует продолжить расширение географии и внедрение современных технологий, укрепляя свои позиции на рынке. Девелопер уже анонсировал выход на рынок Ростова-на-Дону и Москвы, а также прорабатывает мастер-план проекта в Ленинградской области. 

Голосование за лидеров строительной отрасли на портале Всeостройке.рф проходило с 17 декабря 2025 года по 13 января 2026 года. За компанию DOGMA и ее президента в общей сложности проголосовало более 5000 посетителей сайта, среди которых профессионалы рынка, эксперты и активные читатели портала. Организаторы обеспечили чистоту процедуры: все голоса логировались, была использована защита от ботов с помощью Yandex SmartCaptcha, а также применена проверка на запрет повторных голосов с одного IP-адреса.

ЖК EVO — ООО СЗ СНС, ЖК «Публицист» — ООО «СЗ НИГО-ХОЛДИНГ», ЖК REEDS — ООО «СЗ «КСАР», ЖК Самолет — ООО «СЗ ДОГМА-5», ЖК GRADE — ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1»

Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

Реклама. ИНН 2311343639. erid: 2VfnxwMnH7X
ВНИМАНИЕ!

