В Калужской области выросла заболеваемость ОРВИ

За неделю, с 12 по 18 января, зафиксировано 5042 случая, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Неделей ранее было на 81 пациента меньше.

В целом по области показатели ниже порогового значения на 11,86%.

Количество новых пациентов с гриппом не поменялось – 81. Из них 71 – в Калуге. Также грипп фиксировался в Малоярославецком, Дзержинском и Козельском районах.

В больницы с ОРВИ и гриппом попал 41 калужанин.