В Калужской области выросла заболеваемость ОРВИ
За неделю, с 12 по 18 января, зафиксировано 5042 случая, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Неделей ранее было на 81 пациента меньше.
В целом по области показатели ниже порогового значения на 11,86%.
Количество новых пациентов с гриппом не поменялось – 81. Из них 71 – в Калуге. Также грипп фиксировался в Малоярославецком, Дзержинском и Козельском районах.
В больницы с ОРВИ и гриппом попал 41 калужанин.
