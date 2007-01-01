Обнинск
Общество В Калужской области вдове помогли вернуть 100 тысяч рублей
Общество

В Калужской области вдове помогли вернуть 100 тысяч рублей

Евгения Родионова
19.01, 11:44
340
В понедельник, 19 января, прокуратура Мосальского района сообщила о проведении проверки после обращения местной жительницы.

По данным ведомства, женщина обратилась в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Калужской области с просьбой вернуть излишне перечисленную сумму добровольных страховых взносов за умершего супруга. Фонд отказался возвращать деньги.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании права на получение излишне перечисленной суммы добровольных страховых взносов в размере около 100 тысяч рублей.

Суд обязал вернуть деньги. Прокуратура района взяла на контроль исполнение решения суда.

