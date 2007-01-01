Что изменилось в правилах назначения единого пособия с 1 января

В прошлом году Отделение СФР по Калужской области назначило единое пособие родителям 59 тысяч детей и 1735 беременным женщинам.

Единое пособие назначают малообеспеченным семьям, чей доход на каждого члена семьи ежемесячно не превышает региональный прожиточный минимум на душу населения. С 1 января в регионе среднедушевой прожиточный минимум вырос до 18 181 рубля.

Также установлен и минимальный размер дохода. На каждого трудоспособного члена семьи от 18 лет он составляет не менее 8 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за 12 месяцев расчетного периода. В текущем году общероссийский МРОТ равен 27 093 рублям.

При этом, требование о наличии минимального дохода не применяется или может быть уменьшено при наличии уважительных причин его отсутствия. Если в расчетном периоде есть до 10 месяцев, попадающих под правило нулевого дохода, то минимальный доход пересчитают пропорционально месяцам работы. При наличии уважительной причины отсутствия дохода от 10 месяцев и более – требование о необходимости 8 МРОТ не применяется.

Кроме того, с 1 января получение пенсий по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности является уважительной причиной наличия доходов менее 8 МРОТ.

Еще одно нововведение текущего года - в доход семьи не будут учитываться единовременные материальные выплаты от работодателей при рождении (усыновлении) ребенка, и ежемесячная финансовая помощь для жителей Курской области.

Напоминаем, что с 1 января в регионе увеличился и размер прожиточного минимума на детей (17 636 руб.). В связи с этим единое пособие за январь калужские семьи получат уже в новом повышенном размере.