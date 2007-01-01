Обнинск
Многоэтажку на калужском Правобережье провоняли так, что люди вызывают скорую
Общество

Многоэтажку на калужском Правобережье провоняли так, что люди вызывают скорую

Михаил Тырин
18.01, 13:27
0 1430
По информации телеканала «НИКА-ТВ», жители дома №26 на улице Фомушина в Калуге столкнулись с кошмарной ситуацией.

Собственник помещений в цоколе без согласования провёл работы по гидроизоляции, нанеся на стены битумный праймер.

Возникший невыносимый запах лишил людей сна.

От едкого химического «аромата» у них начинались головные боли и головокружения.

Ситуация стала настолько серьёзной, что потребовался вызов неотложки. По словам жильцов, находиться в своих квартирах сейчас невыносимо.

