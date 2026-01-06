В Калужской области ищут пропавшего молодого человека
Андрей Буханов жил в деревне Писково Боровского района
С 6 января текущего года его местонахождение не известно.
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" обращается к автомобилистам, которые могли проезжать по маршруту Обнинск -Боровск через деревню Тимашово, Боровского округа. с 06.01.2026 16:00 по 07.01.2026 6:00.
Возможно, передвижение пропавшего попало в записи видеорегистраторов.
Любая полезная информация принимается по телефону 8(800)700-54-52
