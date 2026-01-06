Обнинск
В Калужской области ищут пропавшего молодого человека
Общество

В Калужской области ищут пропавшего молодого человека

Андрей Буханов жил в деревне Писково Боровского района
Михаил Тырин
18.01, 12:24
0 253
С 6 января текущего года его местонахождение не известно.

 Поисковый отряд "ЛизаАлерт" обращается к автомобилистам, которые могли проезжать по маршруту Обнинск -Боровск через деревню Тимашово, Боровского округа. с 06.01.2026 16:00 по 07.01.2026 6:00.

 Возможно, передвижение пропавшего попало в записи видеорегистраторов.

 Любая полезная информация принимается по телефону 8(800)700-54-52

