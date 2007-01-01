Обнинск
Общество

В Калужской области восстановили права участника СВО на получение выплаты

Евгения Родионова
17.01, 19:30
0 359
В субботу, 17 января, прокуратура Ульяновского района сообщила о проведении проверки по вопросу неполучения мер социальной поддержки участника СВО.

По данным ведомства, мужчина получил ранение при выполнении боевых задач в зоне СВО.

— Мужчина обратился в министерство труда и социальной защиты Калужской области с заявлением на получение единовременной социальной выплаты. У него отсутствовали документы, подтверждающие факт постоянного проживания на территории Калужской области на день получения ранения. В предоставлении дополнительной меры социальной поддержки ему было отказали, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура направила в Калужский районный суд заявление об установлении факта проживания на территории региона в день получения ранения.

Военнослужащему назначили единовременную выплату в размере 700 тысяч рублей.

