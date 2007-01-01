В Калужской области ликвидировали 15 скотомогильников

Эта работа проведена в течение 2025 года, сообщил 16 января председатель комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Евгений Водолазов.

- В минувшем году в регионе были ликвидированы 15 скотомогильников с 19 расположенными на их территории объектами, что привело к значительным улучшениям в вопросах обеспечения защиты окружающей среды, а также позволило устранить потенциальные источники заболеваний и улучшить качество жизни местного населения, - отметил он.

Проводились работы по оценке объектов на предмет имеющегося вреда для экосистемы и здоровья человека, уничтожению гуммированного остатка, дезинфекции и демонтажу металлических и деревянных конструкций, рекультивации земельных участков в целях восстановления растительности и создания зеленых зон.