В Калуге проверят законность подорожания школьного питания

Евгения Родионова
16.01, 15:00
Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в прокуратуре города Калуги.

По данным ведомства, прокурор Калужской области Константин Жиляков поручил городской прокуратуре проверить законность повышения стоимости платного питания в школах.

— Правовую оценку дадут факту роста цен для учащихся, не относящихся к льготным категориям, - уточнили в прокуратуре.

Ранее мы уже писали об этой проблеме.

