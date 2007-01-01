В Калуге проверят законность подорожания школьного питания
Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в прокуратуре города Калуги.
По данным ведомства, прокурор Калужской области Константин Жиляков поручил городской прокуратуре проверить законность повышения стоимости платного питания в школах.
— Правовую оценку дадут факту роста цен для учащихся, не относящихся к льготным категориям, - уточнили в прокуратуре.
Ранее мы уже писали об этой проблеме.
