НОВИКОМ получил кредитный рейтинг «АА+» по национальной шкале Китая

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) получил первичный кредитный рейтинг «AA+» со стабильным прогнозом по национальной шкале Китая. Рейтинг присвоен одним из ведущих кредитных рейтинговых агентств страны CSCI Pengyuan. Аналитики отметили, что показатели качества активов, достаточности капитала и прибыльности подтверждают высокую финансовую устойчивость банка.

Рейтинг «АА+» обозначает уровень очень высокой надежности, отражает сильную способность финансовой организации погашать долги и низкий риск невыполнения обязательств. От максимально возможной оценки присвоенный НОВИКОМу рейтинг отделяет лишь одна ступень.

На решение CSCI Pengyuan повлияли стабильно растущие позиции НОВИКОМа в российском банковском секторе, деятельность в качестве опорного банка, глубоко интегрированного в финансовую структуру Госкорпорации Ростех, и сотрудничество с ведущими предприятиями ключевых отраслей промышленности России.

Как отмечает агентство, всестороннее взаимодействие НОВИКОМа и Госкорпорации Ростех дает банку конкурентные преимущества в корпоративном бизнесе. В то же время банк успешно диверсифицирует клиентскую базу и наращивает долю предприятий, не входящих в контур Корпорации.

Согласно оценке CSCI Pengyuan, НОВИКОМ поддерживает высокую прибыльность, что позволяет генерировать капитал. Этому способствуют качественный кредитный портфель, низкий уровень расходов относительно доходов, а также высокие темпы роста показателей розничного бизнеса банка.

«Решение ведущего агентства Китайской Народной Республики о присвоении НОВИКОМу высокого кредитного рейтинга – это признание на международном уровне нашей стратегии развития, утвержденной акционером. Рейтинг отражает финансовую устойчивость банка, высокое качество управления рисками и способность эффективно работать в стремительно меняющейся международной финансовой среде. Это своего рода знак качества, который позволит нам содействовать продвижению интересов высокотехнологичных предприятий на внешних рынках», – отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

В 2025 году НОВИКОМ улучшил свои позиции по кредитным рейтингам всех четырех российских рейтинговых агентств: «Эксперт РА» и НКР повысили рейтинг банка до уровня АА, а АКРА и НРА изменили прогноз по рейтингам АА-(RU) и АА|ru| на «позитивный». Чистая прибыль банка по итогам 12 месяцев составила 26,5 млрд руб., активы - 1,47 трлн руб.

CSCI Pengyuan – одно из крупнейших и старейших рейтинговых агентств Китая. Организация активно продвигает сотрудничество в области рейтингования на пространстве БРИКС. В 2024 году CSCI Pengyuan подписало меморандум о взаимопонимании с российским рейтинговым агентством АКРА, а в июне 2025 года – присвоило суверенный рейтинг Российской Федерации.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.