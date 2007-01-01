Как изменились цены на продукты в Калужской области

С 9 по 14 января в Калужской области не было резких скачков цен на основные продукты питания. Об этом сообщил в пятницу заместитель регионального министра конкурентной политики Лев Марченков на заседании штаба по мониторингу продовольственного рынка.

Некоторые продукты даже подешевели: твёрдые и мягкие сычужные сыры — сразу на 8,4%, жирный творог — на 0,7%, репчатый лук — на 0,8%.

В то же время свежие огурцы и помидоры стали дороже — на 7,3% и 6,5% соответственно. Немного выросла цена на белокочанную капусту (+1,2%) и значительно — на глазированные шоколадом конфеты (+34%). Также подорожала овсяная крупа — на 7,9%.

При этом в Калужской области остаются самые низкие цены среди соседних регионов на подсолнечное масло, сахар, соль и гречку. Дефицита каких-либо товаров в магазинах нет.