Главная Новости Общество Каждый седьмой калужанин планирует окунуться в прорубь на Крещение
Общество

Каждый седьмой калужанин планирует окунуться в прорубь на Крещение

Дмитрий Ивьев
16.01, 11:21
14% жителей Калужской области намерены принять участие в традиционных крещенских купаниях 19 января. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом SuperJob среди местных жителей.

Из них 11% уже имеют опыт зимнего погружения, а 3% впервые решатся на этот шаг в этом году. Особенно активны мужчины: 15% из них регулярно участвуют в обрядах, тогда как среди женщин таких всего 7%.

Наибольший интерес к купаниям проявляет молодёжь до 35 лет — 16% из этой группы уже «моржуют», и ещё 3% планируют попробовать впервые.

В то же время большинство калужан — 60% — никогда не купались в проруби на Крещение. Ещё 7% когда-то соблюдали традицию, но отказались от неё, ссылаясь на здоровье, отсутствие удобных мест или риски для организма после болезней, например, гриппа.

