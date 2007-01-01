Обнинск
-14...-13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области пытаются побороть дефицит детских стоматологов
Общество

В Калужской области пытаются побороть дефицит детских стоматологов

Дмитрий Ивьев
16.01, 10:59
0 370
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Уже много лет жители региона жалуются на трудности с записью к этим врачам.

Как сообщил 16 января губернатор Владислав Шапша, вскоре специалистов должно стать больше: КГУ получил лицензию и в этом году открывает кафедру стоматологии.

Кроме того, в конце 2025 года принят закон о дополнительной мере соцподдержки медработников, оказывающих помощь детям. Введена единовременная денежная выплата в 350 тысяч рублей для детских врачей наиболее дефицитных специальностей: стоматологов, хирургов и анестезиологов-реаниматологов. Ее смогут получить врачи, которые впервые трудоустроились в медицинские госучреждения региона не ранее 1 января 2025 года и отработавшие в них не менее двух лет.

Новости по тегу
здравоохранение
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
67%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InY2R0xUcUd3dWxhRUZkVXpmK0wzYWc9PSIsInZhbHVlIjoiM3o1K1NndXM3aEVjNFRZcFpXYXRkRVN2VU9iajhOcy9zQUxmR25ETkxCYWRjR1RCcVVPNXcyVnJ2RmtHeHdDczd6ekFrTG9mckpMbTFxWVBQWDFvK29oREZJZlQ1VHAwb1NqY1F6TFg3QlpnWVRWdm9rTzFuZEE3Rmp3akMrVENEa2hFS1NvejhQdlB1TnljaHR1KzlFcHpFTnhzbitCbm05eFQ3QWxDSktCMVVBcVA3bFlEMjBIL0duS1RUYk0rNUs4ckxOeDNnalZoS1kzZk42WHcwNWt3R01QWGx1Z29SNnhKYmlWRTZaRUR2bUtoZW94NWxLb2hzNDZQelAxaWF4V09paXVhNW1PbDkrRldHN0xPMUV5UE9ac0lyME9QTEdKUGQvcE84ejQvYXZpSHRGL2ZtdzlPejRxckN1R0hCOW9GdTNPUWlRWUlRRGh1TDk4dUVRRDNtYjVDbWtFY3hGT1Y3bGNZUUVEZVd0MERoVEV1ZWgySFlIdm84SnpOUHkxQlllUlFhYWVTOFhkZ0I5VTZKbktuWWZ6bk02QkdzNCtyT2N5MzRBallZclF3QzUyM3lOZ3l5REFpMjlSSCIsIm1hYyI6ImUyMGQzYTFlNDQwNWQ5YTBkYjY1YTljNzJhMDdmMGVjN2FjODVjM2VmYjRkMDI1MTA4OGI4MTkxMTcxOTIwY2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjgwVFVVaGJwb0tPNkpHWXlkTXBiZXc9PSIsInZhbHVlIjoibTJwNWlPZCtUamF6K2tuVFM5R092OGlaMUlVR1VaTkhYaUNCVkc4VkFQMkVtR3kzWjZrSTBiZ3U4Q0hVWmVVNUxsdHMzK1BGUU41bkdTSlhiT1JZTlp4VUF1cEpUV1RKZm90WlpPbkwrclE4YXJxK2pLRlc3MXNrbTNsdEpNK3BmK1NKdzl3enpNNWpveHUzSGVyMmw4a01rOGl6OU1hSGdFaG1mK1FCam9ZcFFSU1FmVkFXcmRpUytPREtHT2FCUDViNjBDUTRTMERBeWZKakY4V3NLMTd4bTZzNk0vT0lFL0J5MERxTk9LTDBuVjVmODRHdW5JeldoeU5EQk11NHNFYURPWG9mZS8zUXUzZHk3ZldTN1hNdUN0YnNjUmtnWS82Mjl2bFBOS2JTbjZxSDBqVlZtWUx5enNhd1FtWnRJV0QxQk8wWGd3dkl2VTQ1UDN1REk3eUlyQno3ZHZTZ3ZQYjVOY2JwWUJWWWp2MWwxRzNVUWtxTGNCR3ZmcXpnTktVZ3YzK1lBblN2dGw1VXJFYUo2YVZ3VFZHaUNmc3huSVVRNHBjTlhlNlBPVG51MG8zS0xzOWZtc2Vjd2FLT2ZPYWpFNFJsZTZrcjlXeis0T29GY3hraVNqWUhrc3JIQ0RRbHdmZjVxNjUwZ25oVkN4Lyt0Wkdia000cFY3cXQ3bzhRaCs2MTA4RHlRcXcvVExtN2dveEFvQU9IN1VNdVQzTmxJTVBsOGxYWDE2c1NPdGlPa0FHU3M3eXJ5UFZqbElHSC9nOTZWZ1lWUXB4NDFGSE54VkkySWpFWG1BV0VRZjQ1b3RZVlFsNWROVXpYVUUxMWJ1YmdzMGs2dGZ3QSIsIm1hYyI6ImM5ODJjOTVhM2M3ZTU3NDA2YjU3ZDQ5NTEzMGFkZmI3MWRjMDUwOTc1N2Q0MmVmZGRlMTc0YzYzZDUwYzQ1Y2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+