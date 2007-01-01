В Калужской области пытаются побороть дефицит детских стоматологов

Уже много лет жители региона жалуются на трудности с записью к этим врачам.

Как сообщил 16 января губернатор Владислав Шапша, вскоре специалистов должно стать больше: КГУ получил лицензию и в этом году открывает кафедру стоматологии.

Кроме того, в конце 2025 года принят закон о дополнительной мере соцподдержки медработников, оказывающих помощь детям. Введена единовременная денежная выплата в 350 тысяч рублей для детских врачей наиболее дефицитных специальностей: стоматологов, хирургов и анестезиологов-реаниматологов. Ее смогут получить врачи, которые впервые трудоустроились в медицинские госучреждения региона не ранее 1 января 2025 года и отработавшие в них не менее двух лет.