В Калуге чиновник получил штраф за долгий ответ на обращение

В пятницу, 16 января, прокуратура Ульяновского района сообщила о проведении проверки исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

По данным ведомства, исполняющий обязанности главы администрации Ульяновского района нарушил порядок рассмотрения обращения гражданина.

— В сентябре 2025 года в администрацию Ульяновского района поступило обращение местного жителя по вопросам нарушений земельного законодательства и благоустройства территории. Ответ на обращение ему не дали, - уточнили в прокуратуре.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Должностному лицу назначили штраф в размере шести тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры района обращение рассмотрели, заявителю направили ответ.