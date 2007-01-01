Обнинск
-17...-16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге чиновник получил штраф за долгий ответ на обращение
Общество

В Калуге чиновник получил штраф за долгий ответ на обращение

Евгения Родионова
16.01, 10:17
0 153
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 16 января, прокуратура Ульяновского района сообщила о проведении проверки исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

По данным ведомства, исполняющий обязанности главы администрации Ульяновского района нарушил порядок рассмотрения обращения гражданина.

— В сентябре 2025 года в администрацию Ульяновского района поступило обращение местного жителя по вопросам нарушений земельного законодательства и благоустройства территории. Ответ на обращение ему не дали, - уточнили в прокуратуре.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Должностному лицу назначили штраф в размере шести тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры района обращение рассмотрели, заявителю направили ответ.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJEYUxZTWNDaWdLQWxiVEZDczNKRlE9PSIsInZhbHVlIjoibFRlQjVlRXZGOFZkOEMycjZvcWZ1M1Vac2JFWXVBWlJXNCs3cXhWZHBHUEw2bkcxS0w0RGVSZzRRQ1ZYZmlDWURLZ3E1RUhlQlMyZjhPMXVDZGd3YXVPaytHcmY2YlFmb2Z3NDg1QW85cG42VGNuOWphaXBiSjVtU2JvVlg1aDVPUW5RMk9GZmd1VldwTkdlOWhDbnR3SDJXdEUxYlR1Q2pwSUlGa3lLdGJUR0NhbXN0Z2VPS3FWeEQwVUNzbGY5S0drRTNZMy8xOW9DVUE5dy9SN3ZQQmJERmwwMzlsVXVBUncyM1FCYmQ1RzNTblhsbE52M2lvR3c0WXBsUHBXWmVrZVZ4b0NIblc0YzRvbmtuVjd1UExrc2ZqaUZmZXR4WForOGljY2NyU3QxSjZJTHR6Q0pRM1h4dlZEN3ZCM0VwLzZERHIrbjJvblZiNnl4MG9zWHhqMFBsWmljMG1vNmpXVTZNdURBTHVzZzU5Tk1DZTNOcXhkU1ZrbHRHRXVhMDJGRk9xb1hRTkVSTDlpN0xwVld4VURyQ2pTS1Q0UUhVL0p6cW5xTHI3SXhDNXZtbElrK0NLQmRIdGxxQ05yaiIsIm1hYyI6ImVlZTY1NWUzZTkxZGQ1NmRhNzRiMTFkZTZhYmU1OTNlYTkyMDdhM2M4NWYzY2NjNWJhNjkzYjdiYmIzYWNkZGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijc5Y0hvbGFtZXNYd2R1QXBONis0cFE9PSIsInZhbHVlIjoiYlFNK3gvQ1J0SXRaT1lDeWtYQzFPbnhxZWNKeTc1UnJwbnFJT3J1eXliN01FRWNXdEJ0S1VKaFZzWk1kN0pFSVBVb1IycExxdktZd0NobEY5TSsxREpYTVFFY01id0ZpY2l1WDRmL2NOelJLTHV5VCtEY3QwZEQ1eGgxZmh0emNWWlRpOVF2NXFDNnNKUkVZZXpPWGlvelZad2FydkFGWXUrZEowK2JGNHZYYVlybVhROTNZd0lhVmRBYkUzaW9vMmNqUEFsNVpySU5iT01iZmJjWTAwaHV2aFNZUHNPZ0NGajQrTCtic0gwRHRWektCL0l5WHUrUEl3YkFZYlNXbXdWaGlPMEdGaWxjVEN3cDBicFVYdzBzcFpYSXlBZ3l5eGJIRld4WXdDM1ZjV25DMUpiQTZ6S1VXdUwzaVpCTXQvbVhZYlJRNlZlNUFQcDVqN1FxcDZjZzlDeUdIamJma1dLM3BZa0ZqNVY4RGUyeU9GQnhISExlaGxNYjZIM25PbjlWWUZoMnJvZC9wQ1JwKzJSWVNxNERIMmVFdlVQZjZZQTljZitwc05rK1djSFduSmxtc0NpTGdWc2JRWGg3L1lQMi93Y2laaFlvZjk3eU5HSkVZNkhFUnBXUVJ1akdBcXZybkFrL0hCdTFhb0hxV0RPRWJxSlNqOURyS250Nzk3QnM1VHlhWUdLUkVQNHdhSDAweWtMeGFKY2MvUUpWWURmTlhYUis3c3ZGRnBZcU0zSm11akhZYmFubGt4OFA2VFJNRm9qd0xIdi9vNFU1REVtaGdWeXEvOWhiejhuWUN3U251aDFoQWM0R0VoODJsU1hhVVBxMGxuZUhqZ2hPOSIsIm1hYyI6IjQ2MmRiYjY5OGIyZTEyYjNlMGRhYzEwNzg3ZDk5ZTRhYWYxYmZkMjI3ZWI3ODQwMDdhYzNlYjA3Y2FlMDIwMmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+